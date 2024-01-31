***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması başlıklı 37'nci maddesi uyarınca Yıllık Bazda Sözleşmesi Yenilenen Kiracıların Kira Bedelleri/Ekspertiz Bedeli ile 10 Yıllık Sözleşmeye Bağlı Kiralamaların 5 Yıllık Toplam Kira Geliri/Ekspertiz Bedel Toplamı oranları aşağıda verilmiştir. Söz konusu kira kontratlarında kira artış oranları TÜİK'in açıkladığı yıllık TÜFE oranına göre gerçekleştirilmektedir.Yıllık SözleşmelerŞeker Sigorta A.Ş. : %93 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : %91 Şeker Faktoring A.Ş. : %91 Kutbettin Beytaş : %88 Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. : %87 Virtus Ambalaj Çelik San. ve Tic. A.Ş. : %87 Agra Fintech Yazılım Çözümleri A.Ş. : %85 Nummum Teknoloji A.Ş. : %81 Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. : %78 Ahmet Alivi : %70 CI Global Emlak İnşaat ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. : %63 Gogo Proje Film Yapım Organizasyon Ltd. Şti. : %63 Aydın İleri Teknoloji A.Ş. : %5510 Yıllık SözleşmelerŞekerbank T.A.Ş. : %87Yukarıda belirtilen hususlar yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245325BIST