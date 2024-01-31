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***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2024 19:36
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği'nin Ekspertiz Değerinin Kullanılması başlıklı 37'nci maddesi uyarınca Yıllık Bazda Sözleşmesi Yenilenen Kiracıların Kira Bedelleri/Ekspertiz Bedeli ile 10 Yıllık Sözleşmeye Bağlı Kiralamaların 5 Yıllık Toplam Kira Geliri/Ekspertiz Bedel Toplamı oranları aşağıda verilmiştir. Söz konusu kira kontratlarında kira artış oranları TÜİK'in açıkladığı yıllık TÜFE oranına göre gerçekleştirilmektedir.
Yıllık Sözleşmeler
Şeker Sigorta A.Ş. : %93 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : %91 Şeker Faktoring A.Ş. : %91 Kutbettin Beytaş : %88 Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. : %87 Virtus Ambalaj Çelik San. ve Tic. A.Ş. : %87 Agra Fintech Yazılım Çözümleri A.Ş. : %85 Nummum Teknoloji A.Ş. : %81 Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. : %78 Ahmet Alivi : %70 CI Global Emlak İnşaat ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. : %63 Gogo Proje Film Yapım Organizasyon Ltd. Şti. : %63 Aydın İleri Teknoloji A.Ş. : %55
10 Yıllık Sözleşmeler
Şekerbank T.A.Ş. : %87
Yukarıda belirtilen hususlar yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245325


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