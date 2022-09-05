***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 19:13
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan, 7.000.000 adetinin satışı 05.09.2022 tarihinde 1,39-1,41 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.09.2022 tarihi itibariyle % 1,721'e düşmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 21.000.000 7.000.000 14.000.000 21.000.000 14.000.000 % 2.581 % 2.581 % 1.721 % 1.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060267
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0282
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,54
|Açılış
|: 996,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
995,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2311
|% 0,08
|
|Euro
|18,0523
|18,0651
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9240
|21,0289
|% -0,01
|
|Frank
|18,4328
|18,5438
|% -0,48
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-9,98
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.744
|6.838
|26,00
|
|Yarım
|3.286
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|-3,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem