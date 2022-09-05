***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarPAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMUŞirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan, 7.000.000 adetinin satışı 05.09.2022 tarihinde 1,39-1,41 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.09.2022 tarihi itibariyle % 1,721'e düşmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızlaŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)05/09/2022 21.000.000 7.000.000 14.000.000 21.000.000 14.000.000 % 2.581 % 2.581 % 1.721 % 1.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060267BIST