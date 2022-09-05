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***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

05.09.2022 19:13
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

               PAY ALIM / SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
 
Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan,  7.000.000 adetinin satışı 05.09.2022 tarihinde 1,39-1,41 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 05.09.2022 tarihi itibariyle % 1,721'e  düşmüştür.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla
 
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 21.000.000 7.000.000 14.000.000 21.000.000 14.000.000 % 2.581 % 2.581 % 1.721 % 1.721




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060267


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FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
BURCE 34,80 38.848.909 % 9,99  
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Altın Gr. 996 997 -5,28  
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Tam 6.744 6.838 26,00  
Yarım 3.286 3.338 7,00  
Çeyrek 1.648 1.671 5,00  
Gümüş.Ons 17,95 17,97 -0,21  
Gümüş Gr. 10,53 10,54 -0,12  
B. Petrol 92,68 92,68 -3,06  
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