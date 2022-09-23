***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:34
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/09/2022 14.000.000 3.250.000 10.750.000 14.000.000 10.750.000 % 1,72 % 1,72 % 1,32 % 1,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064791
BIST
10:563.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 27,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.326
En Düşük
3.290
10:5618,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0847
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4059
En Düşük
18,3035
10:5618,0051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:56986,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ULKER
|21,78
|123.521.850
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.181.549
|% 9,95
|
|SOKM
|22,52
|102.187.395
|% 8,58
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|PINSU
|6,50
|5.795.595
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.438.037
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.818.611
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|21.258.080
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,40
|1.082.768.288
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,96
|635.551.951
|% 2,57
|
|AKSEN
|34,14
|523.381.492
|% 4,53
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|HALKB
|8,07
|455.166.726
|% 3,46
|
|VAKBN
|8,10
|452.076.790
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,66
|87.140.651
|% 7,10
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3977
|18,4006
|% 0,45
|
|Euro
|17,9957
|18,0045
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,5126
|20,6154
|% -0,16
|
|Frank
|18,7072
|18,8199
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,20
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,90
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.756
|-6,00
|
|Yarım
|3.249
|3.298
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,00
|
|B. Petrol
|89,25
|89,25
|-1,21
|
Seans Raporu
10:54
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