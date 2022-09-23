***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:34
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz (Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) tarafından halka arz kapsamında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan toplam 21.000.000 adet paydan kalan 14.000.000 adet paydan 3.250.000 adet payın satışı 22.09.2022 tarihinde 1,41-1,44 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte fiyat istikrarı kapsamında Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 22.09.2022 tarihi itibariyle % 1,32'e düşmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla,
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/09/2022 14.000.000 3.250.000 10.750.000 14.000.000 10.750.000 % 1,72 % 1,72 % 1,32 % 1,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064791
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1959
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8025
18:05972,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,93
|Açılış
|: 973,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
970,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4067
|% 0,48
|
|Euro
|17,8315
|17,8454
|% -1,09
|
|Sterlin
|19,9382
|20,0382
|% -2,96
|
|Frank
|18,6932
|18,8058
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8775
|4,9019
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,37
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,89
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.644
|6.768
|6,00
|
|Yarım
|3.230
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,39
|
|B. Petrol
|86,62
|86,62
|-3,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
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