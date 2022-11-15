***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2022 18:31
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak hazırlanan "Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080159
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
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|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,7200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6485
En Düşük
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18:0019,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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19,5094
En Düşük
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18:001.060,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,91
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
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|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
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|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6082
|18,6179
|% 0,08
|
|Euro
|19,3335
|19,3440
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,0991
|22,2100
|% 1,35
|
|Frank
|19,6405
|19,7588
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
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|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,83
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