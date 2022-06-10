***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2022 17:35
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.12.2019 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Personel Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
SERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEVFİK TÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
ALİ RIZA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036767
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,0711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0465
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0517,9816
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,2749
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.019,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.019,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0425
|17,0711
|% -0,27
|
|Euro
|17,9275
|17,9816
|% -1,51
|
|Sterlin
|20,8566
|20,9612
|% -2,46
|
|Frank
|17,1138
|17,2169
|% -1,87
|
|Riyal
|4,5128
|4,5355
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|14,00
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem