***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 18:38
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.12.2019 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Personel Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
SERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEVFİK TÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.10.2021 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
ALİ RIZA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055182
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1279
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.036,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|PETKM
|9,81
|1.660.601.149
|% 4,47
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|VAKBN
|4,52
|1.001.767.745
|% 2,49
|
|ALBRK
|1,76
|361.384.677
|% 1,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9316
|17,9435
|% 0,03
|
|Euro
|18,3923
|18,4076
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,7038
|21,8126
|% -0,60
|
|Frank
|18,9491
|19,0633
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,00
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.949
|7.015
|23,00
|
|Yarım
|3.386
|3.430
|12,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.714
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|-1,59
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem