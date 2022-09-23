***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 17:17
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064984
BIST
17:403.285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -10,61
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:4018,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4163
En Düşük
18,3035
17:4017,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1484
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8792
17:40973,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,31
|Açılış
|: 973,58
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GLBMD
|13,53
|15.773.950
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.231.899
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.294.944
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.211.083.688
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.763.387
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.509.135
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.268.967
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.669.349
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.273.089
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|219.344.765
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.551.448.413
|% -0,42
|
|SASA
|61,10
|2.917.486.222
|% 5,25
|
|SAHOL
|27,20
|1.785.869.976
|% -0,22
|
|SISE
|27,14
|1.564.421.942
|% -1,38
|
|VAKBN
|7,65
|1.517.871.395
|% -1,29
|
|EKGYO
|3,98
|1.434.802.481
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,54
|1.109.213.095
|% 7,08
|
|VAKBN
|7,65
|1.517.871.395
|% -1,29
|
|HALKB
|7,65
|1.284.391.979
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,29
|855.266.366
|% 0,76
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4071
|18,4156
|% 0,53
|
|Euro
|17,8821
|17,8929
|% -0,82
|
|Sterlin
|20,1438
|20,2449
|% -1,96
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8785
|4,9029
|% 0,56
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,59
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-9,15
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.778
|16,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|-4,40
|