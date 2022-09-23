***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 17:23
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR NURİ ESER Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız YK Üyesi Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu Üyesi
FİLİZ ŞAHİN Finans Direktörü Yönetici Müdür Yoktur.
BURÇAK ERSEVER Satış-Pazarlama Direktörü Yönetici Yoktur. Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064988
BIST
17:413.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -11,56
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:4118,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0970
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4163
En Düşük
18,3035
17:4117,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1484
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8792
17:41973,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,45
|Açılış
|: 973,44
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ULKER
|21,78
|149.294.146
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.390.488
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|15.823.889
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.626.195
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.211.749.396
|% 9,96
|
|OZRDN
|19,35
|30.269.547
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.562.062
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.681.036
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.281.298
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|219.881.580
|% -9,96
|
|THYAO
|70,90
|4.569.200.433
|% -0,56
|
|SASA
|61,35
|2.951.373.274
|% 5,68
|
|SAHOL
|27,20
|1.790.228.504
|% -0,22
|
|SISE
|27,12
|1.576.121.508
|% -1,45
|
|VAKBN
|7,63
|1.521.554.850
|% -1,55
|
|EKGYO
|3,99
|1.439.964.940
|% -0,99
|
|ZOREN
|4,53
|1.114.152.388
|% 6,84
|
|VAKBN
|7,63
|1.521.554.850
|% -1,55
|
|HALKB
|7,62
|1.292.676.454
|% -2,31
|
|DOHOL
|5,29
|857.180.630
|% 0,76
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4048
|18,4178
|% 0,54
|
|Euro
|17,8749
|17,8835
|% -0,87
|
|Sterlin
|20,1401
|20,2411
|% -1,98
|
|Frank
|18,7049
|18,8176
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8791
|4,9036
|% 0,57
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,44
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|-4,55
|