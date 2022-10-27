***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 18:26
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİN ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.12.2019 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Personel Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
SERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEVFİK TÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.10.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Kızılay Derneği Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)
ALİ RIZA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Turgut Özal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074792
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
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|Önceki Kapanış
|: 3.976
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3.990
En Düşük
3.906
18:0518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1688
|Açılış
|: 18,6400
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|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5476
18:05991,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,38
|Açılış
|: 991,04
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5879
|18,5899
|% -0,10
|
|Euro
|18,5896
|18,6147
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,4401
|21,5477
|% -0,57
|
|Frank
|18,6867
|18,7992
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-5,24
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.643
|6.715
|-53,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL