***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİN ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 26.06.2018 İcrada Görevli Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Kentsel Dönüşüm ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.12.2019 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Personel Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)MEHMET AK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2023 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yrd., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTEVFİK TÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.10.2021 İcrada Görevli Değil Türkiye Kızılay Derneği Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)ALİ RIZA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.04.2022 İcrada Görevli Değil Turgut Özal Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERDAR NURİ ESER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Bağımsız YK Üyesi Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu ÜyesiFİLİZ ŞAHİN Finans Direktörü Yönetici Müdür Yoktur.BURÇAK ERSEVER Satış-Pazarlama Direktörü Yönetici Yoktur. Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130671BIST