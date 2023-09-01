***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 16:22
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR NURİ ESER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Bağımsız YK Üyesi Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu Üyesi
BARIŞ CAN YILDIRIMER Proje ve Satış Direktörü Mühendis Müdür YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190865
BIST
'
17:338.042
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 124,32
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3326,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0283
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3328,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0796
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:331.662,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.662,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.677.393.659
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.059.430
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.484.533
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.121.648
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.017.869
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|11,02
|64.797.447
|% -6,61
|
|INVEO
|43,90
|264.140.615
|% -6,60
|
|THYAO
|254,40
|10.287.190.112
|% 3,84
|
|KOZAL
|29,28
|9.862.914.511
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,40
|7.002.063.337
|% -1,11
|
|ISCTR
|21,20
|6.199.290.806
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,40
|5.713.029.143
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,75
|3.840.850.202
|% 1,86
|
|KOZAL
|29,28
|9.862.914.511
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,20
|6.199.290.806
|% 0,66
|
|YKBNK
|15,98
|2.808.870.465
|% 0,50
|
|IHLAS
|1,12
|165.361.435
|% 2,75
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7120
|26,7182
|% 0,11
|
|Euro
|28,8800
|28,8872
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,6198
|33,7884
|% -0,23
|
|Frank
|30,0702
|30,2514
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1014
|7,1370
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,52
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.986
|11.097
|3,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|2,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.785
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,80
|-0,16
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, KRDMD
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 92 artarak (% 1.28 ) 7, 031
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, QNBFB, KZGYO, ARSAN, ESCOM, GWIND, CRFSA, OFSYM, ISGSY, ULAS
-
17:47
TNZTP, KARSN, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
BAYRK, INVEO, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında