***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERDAR NURİ ESER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Bağımsız YK Üyesi Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımısz Yönetim Kurulu ÜyesiBARIŞ CAN YILDIRIMER Proje ve Satış Direktörü Mühendis Müdür YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190865BIST