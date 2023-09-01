***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2023 16:29
***SEGYO*** ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve Üşenti İç Denetim ve Finansal Kontrol müdürü 01.09.2023 212 3983800 info@sekergyo.com.tr Düzey 3 209770
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190870
BIST
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17:348.040
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 122,06
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3428,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0848
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:341.662,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.662,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.677.393.659
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.059.430
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.484.533
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.121.648
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.017.869
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|11,02
|64.797.447
|% -6,61
|
|INVEO
|43,90
|264.140.615
|% -6,60
|
|THYAO
|254,40
|10.287.190.112
|% 3,84
|
|KOZAL
|29,28
|9.862.914.511
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,40
|7.002.063.337
|% -1,11
|
|ISCTR
|21,20
|6.199.290.806
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,40
|5.713.029.143
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,75
|3.840.850.202
|% 1,86
|
|KOZAL
|29,28
|9.862.914.511
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,20
|6.199.290.806
|% 0,66
|
|YKBNK
|15,98
|2.808.870.465
|% 0,50
|
|IHLAS
|1,12
|165.361.435
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.082
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,36
|
Seans Raporu
17:34
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17:49ARSAN
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17:47XU050
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, QNBFB, KZGYO, ARSAN, ESCOM, GWIND, CRFSA, OFSYM, ISGSY, ULAS
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