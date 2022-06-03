***SEGYO* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 14:27
***SEGYO******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034528
BIST
16:032.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,72
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:0316,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:0317,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1038
|Açılış
|: 17,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:03988,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 988,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:03
|HEDEF
|6,93
|85.861.353
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,12
|45.743.906
|% 9,01
|
|TETMT
|230,00
|13.545.024
|% 8,49
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|KRSTL
|6,77
|6.078.925
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,53
|269.579.902
|% -9,77
|
|AVGYO
|2,75
|10.057.078
|% -4,84
|
|BURVA
|20,66
|7.636.679
|% -4,35
|
|FRIGO
|3,69
|30.228.462
|% -4,16
|
|SASA
|42,58
|3.080.848.991
|% 5,92
|
|THYAO
|48,66
|2.708.114.131
|% -1,90
|
|KARSN
|7,20
|2.181.633.622
|% 0,14
|
|EREGL
|34,76
|1.250.994.363
|% 0,23
|
|KRDMD
|15,13
|1.190.653.368
|% -0,66
|
|KARSN
|7,20
|2.181.633.622
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,92
|670.626.262
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,80
|480.129.457
|% -0,36
|
|TSKB
|2,24
|349.867.603
|% 6,67
|
|AKBNK
|8,69
|1.006.984.399
|% -1,59
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5244
|16,5366
|% 0,50
|
|Euro
|17,7119
|17,8024
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6741
|20,7778
|% 0,17
|
|Frank
|17,1128
|17,2159
|% -0,02
|
|Riyal
|4,3952
|4,4172
|% 0,45
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-10,04
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.554
|6.653
|-11,00
|
|Tam
|6.525
|6.689
|-10,67
|
|Yarım
|3.154
|3.236
|-5,16
|
|Çeyrek
|1.582
|1.618
|-2,58
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,57
|