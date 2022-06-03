***SEGYO* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 14:27
***SEGYO******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SEGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034529
BIST
16:032.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,72
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:0316,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0826
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:0317,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1038
|Açılış
|: 17,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:03988,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 988,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:01
|HEDEF
|6,93
|85.861.339
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,14
|45.694.922
|% 9,07
|
|TETMT
|230,30
|13.104.406
|% 8,63
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|KRSTL
|6,77
|6.071.891
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|267.761.766
|% -9,68
|
|AVGYO
|2,75
|10.057.078
|% -4,84
|
|MEPET
|3,06
|7.991.433
|% -4,38
|
|CASA
|119,90
|293.992
|% -4,00
|
|SASA
|42,52
|3.071.132.576
|% 5,77
|
|THYAO
|48,70
|2.701.727.538
|% -1,81
|
|KARSN
|7,20
|2.180.954.821
|% 0,14
|
|EREGL
|34,74
|1.246.809.087
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,12
|1.188.799.804
|% -0,72
|
|KARSN
|7,20
|2.180.954.821
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,92
|670.297.275
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,80
|479.853.154
|% -0,36
|
|TSKB
|2,24
|349.188.538
|% 6,67
|
|AKBNK
|8,69
|1.003.315.145
|% -1,59
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5257
|16,5325
|% 0,48
|
|Euro
|17,7247
|17,7920
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,6654
|20,7690
|% 0,13
|
|Frank
|17,1084
|17,2115
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3953
|4,4173
|% 0,45
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-9,00
|
|Tam
|6.532
|6.697
|-3,03
|
|Yarım
|3.157
|3.239
|-1,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,63
|