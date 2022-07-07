***SEGYO* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 11:45
***SEGYO******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SEGYO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 01-02 Haziran 2022 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,10 TL fiyatla halka arz edilen payları 07.06.2022 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 06.07.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042882
BIST
12:132.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,35
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:1317,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0892
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:1317,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1175
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:13968,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,75
|Açılış
|: 968,46
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:13
|RUBNS
|15,12
|3.215.026
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.394.158
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,44
|2.331.299
|% 8,65
|
|KONYA
|1.077,30
|49.727.043
|% 8,63
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|EUKYO
|3,24
|148.468
|% -2,99
|
|ULUSE
|181,50
|8.724.509
|% -2,58
|
|OYLUM
|2,69
|5.351.739
|% -2,54
|
|THYAO
|48,24
|1.162.896.858
|% -0,37
|
|SISE
|21,36
|612.079.963
|% 0,00
|
|EREGL
|26,08
|592.178.254
|% -2,18
|
|SASA
|41,14
|448.045.568
|% 2,08
|
|TUPRS
|238,70
|421.410.124
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,23
|240.590.668
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,74
|143.778.028
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|305.020.537
|% 1,14
|
|TSKB
|2,03
|74.187.097
|% 0,50
|
|ODAS
|2,79
|100.825.066
|% 0,72
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2988
|17,3047
|% 0,52
|
|Euro
|17,6503
|17,6655
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,6291
|20,7325
|% 0,82
|
|Frank
|17,7153
|17,8221
|% 0,31
|
|Riyal
|4,5927
|4,6157
|% 0,45
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.511
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.187
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|