***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.02.2020 16:41
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH62019
Nominal Değer (TL)
34.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/02/2020
Vadesi (Gün)
128
İtfa Tarihi
10/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816728
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,71
|Açılış
|: 303,66
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7607
|7,7996
|% -1,51
|
|Frank
|6,1749
|6,2121
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5903
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|-9,12
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-2,32
|