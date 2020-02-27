***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
27.02.2020 16:03
.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH42029
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
02/03/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
30/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822015
BIST
17:21111.545
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -3.626,40
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:216,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:216,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,7660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7831
En Düşük
6,6963
17:21327,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,89
|Açılış
|: 327,88
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,25
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|76.772.718
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.962.284
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,82
|17.410.060
|% 12,62
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,49
|148.509.910
|% -12,98
|
|BURCE
|6,73
|4.361.171
|% -10,98
|
|IHYAY
|1,17
|102.335.790
|% -10,69
|
|SNPAM
|5,64
|1.975.184
|% -10,48
|
|BRSAN
|11,76
|180.965.821
|% -10,23
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ASELS
|28,16
|1.117.416.021
|% -2,90
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|GARAN
|10,26
|480.399.667
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,31
|541.758.057
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,79
|840.389.830
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|340.480.959
|% -1,97
|
|THYAO
|12,52
|2.374.708.582
|% -5,44
|
|ODAS
|2,07
|322.418.696
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9273
|7,9671
|% 0,11
|
|Frank
|6,3467
|6,3849
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6410
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|15,81
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.174
|2.206
|25,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|28,94
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,00
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|50,85
|50,85
|-1,96
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:35XU100
Endeks 111, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 04 altında . İşlem hacmi 11, 763.00 milyon TL de
-
17:35SASA
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 006, 217 adet işlem
-
17:33MIPAZ
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 294, 928 adet işlem
-
17:32ADBGR
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 358 adet işlem
-
17:31FENER
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 535, 777 adet işlem