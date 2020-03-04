***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
04.03.2020 16:34
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
20/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH52028
Nominal Değer (TL)
24.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/03/2020
Vadesi (Gün)
86
İtfa Tarihi
29/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824217
BIST
16:36111.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 516,75
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
16:366,0948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
16:366,7824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0435
|Açılış
|: 6,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
16:36321,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,54
|Açılış
|: 321,45
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.135.284
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,22
|34.185.310
|% 15,83
|
|OZBAL
|2,07
|15.849.995
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.564.632
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,20
|7.015.394
|% -7,17
|
|SONME
|5,78
|6.733.401
|% -5,40
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|GYHOL
|20,72
|4.430.786
|% -5,13
|
|ASELS
|30,26
|1.484.284.449
|% -0,72
|
|THYAO
|11,87
|925.053.888
|% -2,86
|
|GARAN
|10,46
|533.295.021
|% 2,65
|
|KARSN
|1,92
|532.722.957
|% 1,05
|
|HALKB
|6,36
|366.796.888
|% -2,00
|
|KARSN
|1,92
|532.722.957
|% 1,05
|
|ODAS
|2,13
|320.428.248
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,49
|201.285.744
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|305.161.052
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,35
|152.475.797
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8226
|% -0,11
|
|Frank
|6,3401
|6,3782
|% -0,32
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|4,40
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,86
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|15,41
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,56
|52,56
|0,70
|