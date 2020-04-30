***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.04.2020 17:48
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH72018
Nominal Değer (TL)
24.727.300
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/05/2020
Vadesi (Gün)
75
İtfa Tarihi
14/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841804
BIST
18:00101.219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -376,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:006,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:007,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0916
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:00383,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,56
|Açılış
|: 383,37
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.971.443
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|960.472
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.719.882
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.558
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.714.490
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.157.371
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.988.382
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|50.280.924
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|THYAO
|10,68
|769.490.610
|% 0,56
|
|ASELS
|27,22
|663.491.152
|% -0,66
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|PETKM
|3,57
|528.323.174
|% -0,83
|
|AFYON
|2,69
|577.441.701
|% 5,91
|
|GARAN
|8,33
|1.516.109.111
|% -0,95
|
|ADESE
|1,47
|272.513.689
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,09
|335.943.776
|% -1,88
|
|ODAS
|1,79
|271.102.332
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7916
|8,8357
|% 1,74
|
|Frank
|7,2160
|7,2594
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,21
|
|Altın Gr.
|383
|384
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|3,90
|
|Tam
|2.523
|2.578
|3,90
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|1,90
|
|Çeyrek
|617
|630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|2,62
|
Seans Raporu
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17:59TKNSA
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