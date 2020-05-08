***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 15:13
***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFH72026
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
24/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843644
BIST
16:1698.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -188,06
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.184
16:167,1426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:167,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:16392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,73
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.543.467
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.897.178
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.404.561
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|IPEKE
|13,42
|218.544.585
|% -6,48
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,53
|950.096.801
|% -2,69
|
|GARAN
|7,98
|627.542.809
|% -0,50
|
|HALKB
|5,36
|534.957.449
|% 3,28
|
|AFYON
|2,86
|523.638.023
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,55
|462.857.598
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,53
|950.096.801
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|523.638.023
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,12
|360.786.938
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,55
|462.857.598
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,31
|132.729.725
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7870
|8,8311
|% 0,17
|
|Frank
|7,3019
|7,3459
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8919
|1,9014
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.564
|-5,40
|
|Tam
|2.581
|2.630
|-5,60
|
|Yarım
|1.259
|1.286
|-2,70
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,00
|