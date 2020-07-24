***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.07.2020 11:49
[SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFHE2023
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/07/2020
Vadesi (Gün)
95
İtfa Tarihi
27/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861573
BIST
14:33119.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 28,74
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
14:336,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
14:337,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
14:33416,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,47
|Açılış
|: 416,68
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.036.101
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|156.861.500
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.667.828
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.993.579
|% 9,99
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|13.938.495
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,28
|1.327.873.335
|% 0,40
|
|SISE
|6,58
|1.237.205.350
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,33
|759.138.262
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|461.557.058
|% 3,54
|
|ALKIM
|14,98
|458.943.068
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,33
|759.138.262
|% 0,00
|
|SISE
|6,58
|1.237.205.350
|% 4,44
|
|TRKCM
|4,39
|461.557.058
|% 3,54
|
|TSKB
|1,26
|103.547.015
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|145.977.765
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7049
|8,7486
|% 0,18
|
|Frank
|7,3730
|7,4175
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.738
|14,40
|
|Tam
|2.797
|2.812
|16,80
|
|Yarım
|1.358
|1.374
|7,20
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,22
|