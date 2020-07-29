***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 13:56
.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFHE2031
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
72
İtfa Tarihi
09/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863321
BIST
15:151.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:156,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:158,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:15438,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,91
|Açılış
|: 438,78
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|14.668.646
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.809.074
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.620.562
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.679.766
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.323.313
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,22
|1.521.098.721
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,28
|1.275.590.710
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.944.718
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|681.672.760
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,02
|547.446.910
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,20
|910.944.718
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.275.590.710
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,90
|184.402.945
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|238.002.837
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,02
|547.446.910
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,14
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.962
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,17
|44,17
|0,56
|
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