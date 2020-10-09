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***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

09.10.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
03/09/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFHA2019
Nominal Değer (TL)
22.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/10/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
11/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880513


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Altın Gr. 486 486 3,02  
Cumhuriyet 3.234 3.285 51,00  
Tam 3.220 3.300 45,01  
Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 0,86  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,15  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,18  
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