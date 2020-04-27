***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2020Tescil Tarihi20.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.04.2020 Tarih ve 10065 sayılı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalarŞirketimizin 27/03/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2020 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ninbağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2020 tarih ve 10065 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840325BIST