***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2020 15:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
20.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.04.2020 Tarih ve 10065 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 27/03/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2020 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2020 tarih ve 10065 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840325
BIST
16:33100.917
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 2.157,69
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:336,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:337,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:33386,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,59
|Açılış
|: 386,09
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.741.249
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.741.891
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.113.648
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.355.758
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,68
|223.028
|% -5,45
|
|THYAO
|10,74
|1.117.986.399
|% 4,58
|
|GARAN
|8,34
|942.233.544
|% 2,71
|
|ASELS
|27,36
|681.997.969
|% 2,55
|
|ECILC
|5,11
|585.151.541
|% 6,02
|
|MGROS
|29,28
|414.767.281
|% 1,95
|
|ECILC
|5,11
|585.151.541
|% 6,02
|
|GARAN
|8,34
|942.233.544
|% 2,71
|
|GUSGR
|3,25
|341.788.296
|% 4,84
|
|THYAO
|10,74
|1.117.986.399
|% 4,58
|
|IHLGM
|1,07
|107.987.000
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6616
|8,7050
|% 1,03
|
|Frank
|7,1466
|7,1896
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-12,57
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,30
|
|Tam
|2.540
|2.595
|-8,30
|
|Yarım
|1.238
|1.268
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|22,90
|22,90
|-1,91
|
Seans Raporu
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16:48XU100
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