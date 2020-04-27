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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2020
Tescil Tarihi
20.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.04.2020 Tarih ve 10065 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

Şirketimizin 27/03/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
2020 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.04.2020 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2020 tarih ve 10065 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840325


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Altın Gr. 386 386 -0,33  
Cumhuriyet 2.475 2.533 -4,30  
Tam 2.540 2.595 -8,30  
Yarım 1.238 1.268 -2,20  
Çeyrek 621 634 -1,10  
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