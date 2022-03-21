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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

21.03.2022 17:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 
 
2022 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 
 
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011778


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