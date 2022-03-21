***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 17:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2022 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011778
BIST
17:172.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 26,93
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:1714,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:1716,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:17922,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,64
|Açılış
|: 922,57
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MAALT
|261,80
|36.963.067
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.865.032
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.166.466
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.375.060
|% 9,99
|
|AYEN
|13,21
|71.710.721
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.562.398
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|SILVR
|7,21
|17.427.705
|% -4,76
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,86
|1.821.381.276
|% 0,51
|
|KRDMD
|14,95
|1.794.641.280
|% 1,36
|
|EREGL
|36,18
|1.602.084.811
|% 0,06
|
|GARAN
|11,83
|1.473.468.964
|% 0,00
|
|SISE
|13,92
|1.188.427.910
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,01
|785.953.237
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,31
|396.849.574
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,56
|476.365.421
|% 1,42
|
|GARAN
|11,83
|1.473.468.964
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.794.641.280
|% 1,36
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8189
|14,8216
|% 0,22
|
|Euro
|16,3604
|16,3711
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,4981
|19,5959
|% 0,34
|
|Frank
|15,8714
|15,9671
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 0,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,39
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|58,18
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|28,14
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|14,07
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,66
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:31ASUZU
Yüzde 7.92 oranında artışla 64.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 438, 838 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 73 artarak (% 1.11 ) 2, 431
-
17:29XU100
Endeks 2, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 22, 878.00 milyon TL de
-
17:29OLMK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 230 adet işlem
-
17:28DOGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 008 adet işlem