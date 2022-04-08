***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2022 17:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
08.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2022 Tarih ve 10555 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2022 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2022 tarih ve 10555 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018418
BIST
17:022.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,47
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0214,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0216,0166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0319
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:02922,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,12
|Açılış
|: 921,23
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,78
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:02
|GZNMI
|41,36
|28.449.712
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.769.116
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.994.612
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.117.139
|% -6,60
|
|SAMAT
|6,97
|18.834.478
|% -4,26
|
|ULUSE
|161,40
|32.903.932
|% -3,93
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ASELS
|27,96
|3.367.435.660
|% 7,13
|
|THYAO
|35,28
|2.839.660.174
|% -0,95
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,34
|1.611.544.858
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,62
|1.240.315.506
|% 2,34
|
|GARAN
|13,22
|4.773.088.965
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|778.528.677
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,55
|1.477.516.430
|% 3,64
|
|KARSN
|5,90
|1.668.596.650
|% 3,33
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7546
|14,7593
|% 0,15
|
|Euro
|16,0053
|16,0166
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1119
|19,2077
|% -0,47
|
|Frank
|15,6881
|15,7826
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9237
|3,9434
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|10,27
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,08
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17PAGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 566 adet işlem
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17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
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17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
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17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
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17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem