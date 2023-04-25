***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2023 12:13
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
24.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.04.2023 10817
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2023 yılı Şirket Denetçiliği için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.04.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında ilan olunmuştur
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140666
BIST
14:414.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,76
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4119,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4121,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:411.235,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.235,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,62
BIST En Aktif Hisseler14:39
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|MAKIM
|23,00
|29.018.378
|% 3,88
|
|OZSUB
|15,81
|41.902.545
|% 3,67
|
|BMSTL
|50,60
|93.085.596
|% 3,31
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|LIDER
|92,10
|29.599.317
|% -6,54
|
|ONCSM
|84,65
|34.071.181
|% -4,73
|
|SUWEN
|62,15
|10.481.546
|% -3,57
|
|RUBNS
|20,66
|13.003.820
|% -3,46
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|ALFAS
|322,80
|313.134.331
|% -0,98
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|AKFYE
|13,02
|304.131.873
|% -2,11
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|GOKNR
|15,17
|97.666.935
|% -0,20
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4201
|19,4235
|% 0,10
|
|Euro
|21,3938
|21,4017
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,0797
|24,2004
|% -0,31
|
|Frank
|21,7688
|21,8999
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|8.980
|9.116
|35,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|
Seans Raporu
14:39
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-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
-
14:54XU100
Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
-
14:52KARSN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
-
14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem
-
14:50RUBNS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 977 adet işlem