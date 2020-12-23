***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 22/12/2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi konulu 6.maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894586BIST