***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.06.2022 16:51
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 27/06/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040397
BIST
16:552.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,56
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5516,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5517,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0502
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:55976,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,21
|Açılış
|: 976,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BMSCH
|10,89
|119.643.422
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|GESAN
|42,88
|254.379.146
|% 9,89
|
|RTALB
|7,46
|100.996.390
|% 9,87
|
|NUGYO
|4,98
|77.920.105
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.030.169
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.631.417
|% -9,98
|
|BERA
|14,57
|511.206.244
|% -8,42
|
|ULUSE
|206,00
|19.542.216
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,60
|4.339.887.125
|% 0,91
|
|SISE
|21,44
|2.935.320.528
|% 3,68
|
|EREGL
|27,12
|1.494.302.336
|% 2,19
|
|KRDMD
|11,38
|1.140.408.956
|% 1,97
|
|ASELS
|23,08
|1.103.100.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,67
|981.351.080
|% 5,53
|
|TSKB
|2,01
|325.485.344
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,33
|694.419.834
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|432.858.214
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.935.320.528
|% 3,68
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6815
|16,6879
|% 0,30
|
|Euro
|17,4074
|17,4379
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,2045
|20,3058
|% 0,44
|
|Frank
|17,3951
|17,4999
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4570
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,30
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.492
|6.594
|-47,00
|
|Yarım
|3.178
|3.224
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,36
|