***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında1- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 15. maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin kabulüne,2- Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına,3- Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Ek: Ana sözleşmenin değişen maddelerinin karşılaştırmalı tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160026BIST