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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

22.08.2023 16:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketin 17/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188273


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