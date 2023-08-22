***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.08.2023 16:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 17/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188273
BIST
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17:037.745
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -51,34
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0327,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0329,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:031.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NETAS
|47,32
|18.420.399
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.486.693
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|177.283.986
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|309.254.608
|% -9,28
|
|EUYO
|15,23
|14.233.358
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,20
|12.278.336.905
|% 0,36
|
|THYAO
|254,40
|10.160.930.047
|% -1,78
|
|EREGL
|44,42
|6.600.956.846
|% -1,29
|
|TCELL
|58,95
|5.773.954.849
|% 3,69
|
|KOZAL
|27,14
|4.412.127.632
|% 2,42
|
|YKBNK
|15,28
|4.411.240.966
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,98
|1.298.378.524
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,79
|2.272.576.029
|% -2,66
|
|SKBNK
|3,93
|1.006.185.661
|% -2,72
|
|ODAS
|12,57
|2.355.828.074
|% 1,95
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2018
|% 0,22
|
|Euro
|29,5347
|29,5526
|% -0,16
|
|Sterlin
|34,5095
|34,6825
|% -0,04
|
|Frank
|30,7924
|30,9779
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2298
|7,2661
|% 0,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-0,98
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|0,73
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.174
|11.262
|16,00
|
|Yarım
|5.604
|5.657
|8,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,01
|
Seans Raporu
17:02
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17:17RYSAS
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 554 adet işlem
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17:16DGGYO
Yüzde -7.81 oranında düşüşle 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 529 adet işlem
-
17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
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17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem