***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 17/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188273BIST