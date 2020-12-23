***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
23.12.2020 18:48
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 22/12/2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi konulu 6.maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 23/12/2020 23/12/2020 10230
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894588
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 1.409
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1.421
En Düşük
1.409
18:057,6379
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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18:059,3242
En Yüksek
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|Açılış
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18:05460,45
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
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461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|612,80
|118.806.129
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,10
|336.970.463
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.938.711
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.324.206
|% 10,00
|
|POLTK
|368,50
|2.117.393
|% 10,00
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|SNPAM
|21,96
|2.126.707
|% -10,00
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|PAMEL
|16,93
|991.522
|% -9,99
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|% -9,95
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|1.166.727
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|HLGYO
|3,73
|236.330.529
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|SKBNK
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|1.685.399.836
|% 9,72
|
|GARAN
|9,96
|1.598.583.386
|% -0,80
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|THYAO
|12,46
|900.023.773
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.399.836
|% 9,72
|
|TSKB
|1,90
|1.198.276.931
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,18
|756.584.097
|% 0,93
|
|PETKM
|5,05
|1.477.814.275
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,05
|580.073.919
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6330
|7,6379
|% -0,28
|
|Euro
|9,3136
|9,3242
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2817
|10,3332
|% 0,80
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0291
|2,0392
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|11,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,43
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
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|51,51
|1,43
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Seans Raporu
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