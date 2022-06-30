***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
30.06.2022 16:52
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/06/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 27/06/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/06/2022 30/06/2022 10610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040399
BIST
17:192.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,41
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1916,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0389
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1917,4114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:19973,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 973,72
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BMSCH
|10,89
|120.176.215
|% 10,00
|
|RTALB
|7,46
|101.051.214
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|101.191.559
|% 9,85
|
|YGGYO
|22,82
|10.203.382
|% 9,61
|
|GESAN
|42,68
|264.234.168
|% 9,38
|
|LIDFA
|11,34
|31.113.530
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.761.301
|% -9,98
|
|BERA
|14,62
|579.865.517
|% -8,11
|
|ORCAY
|17,00
|148.808.518
|% -7,36
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,56
|4.525.670.264
|% 0,82
|
|SISE
|21,50
|3.019.661.912
|% 3,97
|
|EREGL
|27,06
|1.550.508.529
|% 1,96
|
|ASELS
|23,10
|1.198.596.148
|% 1,85
|
|KRDMD
|11,38
|1.180.476.662
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,68
|988.591.365
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,36
|735.397.465
|% 1,63
|
|TSKB
|2,02
|327.349.730
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|448.447.449
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.019.661.912
|% 3,97
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6676
|16,6785
|% 0,24
|
|Euro
|17,3850
|17,4100
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2512
|20,3528
|% 0,67
|
|Frank
|17,3915
|17,4962
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4340
|4,4562
|% 0,25
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-5,56
|
|Altın Gr.
|974
|974
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.483
|6.576
|-65,00
|
|Yarım
|3.173
|3.215
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,45
|
Seans Raporu
17:17
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, HALKB
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 21 artarak (% 0.24 ) 2, 140
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, BMSCH, NUGYO
-
17:32
EKGYO, OLMK, YGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:32
ECILC, KNFRT, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında