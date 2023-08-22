***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.08.2023AçıklamalarŞirketimizin 17/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/08/2023 22/08/2023 10898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188274BIST