***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
22.08.2023 16:22
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.08.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 17/08/2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi konulu 6. maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/08/2023 22/08/2023 10898
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188274
BIST
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17:027.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -57,71
|Açılış
|: 7.856
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|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
17:0227,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
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|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
17:0229,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
17:021.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:00
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
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|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,27
|177.229.268
|% -9,74
|
|HKTM
|74,20
|308.676.811
|% -9,40
|
|EUYO
|15,23
|14.218.798
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,70
|12.217.450.704
|% 0,72
|
|THYAO
|254,40
|10.077.064.651
|% -1,78
|
|EREGL
|44,44
|6.571.929.511
|% -1,24
|
|TCELL
|59,05
|5.763.386.205
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,20
|4.393.865.867
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,34
|4.368.637.791
|% -4,18
|
|ZOREN
|4,99
|1.287.942.008
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,80
|2.253.417.664
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|984.945.323
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.348.010.511
|% 2,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1956
|27,2013
|% 0,22
|
|Euro
|29,5255
|29,5391
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,4970
|34,6700
|% -0,07
|
|Frank
|30,7648
|30,9501
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2295
|7,2657
|% 0,21
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
17:00
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17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
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17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
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17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem