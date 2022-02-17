***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2022 23:26
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002650
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
0
En Düşük
0
18:0513,6296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0478
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6313
En Düşük
13,5136
18:0515,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0490
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5062
En Düşük
15,3680
18:05828,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,59
|Açılış
|: 828,62
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,10
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|12,95
|14.636.132
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,65
|13.626.330
|% 0,00
|
|YGGYO
|21,12
|408.815
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,95
|7.730.177
|% 0,00
|
|VERUS
|51,90
|23.900.099
|% 0,00
|
|TUCLK
|12,95
|14.636.132
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,65
|13.626.330
|% 0,00
|
|YGGYO
|21,12
|408.815
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,95
|7.730.177
|% 0,00
|
|VERUS
|51,90
|23.900.099
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% 0,00
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% 0,00
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6232
|13,6296
|% 0,35
|
|Euro
|15,4874
|15,5062
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,4860
|18,5787
|% 0,25
|
|Frank
|14,7235
|14,8122
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6188
|3,6370
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-7,06
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,48
|0,07
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-0,25
|