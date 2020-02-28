***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 0 -42.056Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -2.860 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.805Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000 0 0 12.901 5.171 85 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 85.630FAKTORİNG GELİRLERİ85.630Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler78.242İskontolu52.158Diğer26.084Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.388İskontolu7.001Diğer387FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -98.497Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-67.157Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.449Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.195İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.753Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-2.943BRÜT KAR (ZARAR)-12.867ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -15.837Personel Giderleri-10.211Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-167Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-5.459DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-28.704DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 14.761Bankalardan Alınan Faizler43Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler KarıKambiyo İşlemleri Karı367Diğer14.351KARŞILIK GİDERLERİ32 -25.171Özel Karşılıklar-19.995Beklenen Zarar KarşılıklarıGenel Karşılıklar-5.176DiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -1.716Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden ZararKambiyo İşlemleri Zararı-1.689Diğer-27NET FAALİYET KARI (ZARARI)-40.830BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-40.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 -1.226Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-42.056DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-42.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-42.056Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-14.765 0Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri78.629Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-98.060Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar7.388Elde Edilen Diğer Kazançlar14.102Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 659Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.211Ödenen Vergiler10 -97Diğer36 -7.175Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.807 0Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-16.465Finansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) AzalışDiğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.091Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-13.018Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-15.102Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı42 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -310Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerElde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 -50Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer8 -103Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-463 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-421 0Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 584Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 163Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-42.056 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.805 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.805 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.665 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler790 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.861 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 163 0 163 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 455 0 455 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 441.047 0 441.047 0 0Faktoring Alacakları377.597 0 377.597 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)302.423 0 302.423 0Diğer Faktoring Alacakları75.174 0 75.174 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 74.947 0 74.947 0Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -11.497 0 -11.497 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 24.910 123 25.033 0MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 309 0 309 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 63.255 0 63.255 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 97 0 97 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 7.570 0 7.570 0DİĞER AKTİFLER12 7.447 0 7.447 0ARA TOPLAM545.253 123 545.376 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.250 0 1.250 0 0Satış Amaçlı1.250 0 1.250 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI546.503 123 546.626 0 0YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 278.182 0 278.182 0FAKTORİNG BORÇLARI14 57.856 0 57.856 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 4.799 123 4.922 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 143.965 0 143.965 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 0 0 0 0KARŞILIKLAR18 6.439 0 6.439 0 0Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.168 0 1.168 0Genel Karşılıklar5.176 0 5.176 0Diğer Karşılıklar95 0 95 0CARİ VERGİ BORCU19 787 0 787 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 7.899 0 7.899 0ARA TOPLAM499.927 123 500.050 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR46.576 0 46.576 0 0Ödenmiş Sermaye20 80.000 0 80.000 0Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 5.086 0 5.086 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri22 6.972 0 6.972 0 0Yasal Yedekler2.059 0 2.059 0Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.913 0 4.913 0Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar-58.383 0 -58.383 0 0Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23 -16.327 0 -16.327 0Dönem Net Kâr veya Zararı-42.056 0 -42.056 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI546.503 123 546.626 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 30.407 0 30.407 0ALINAN TEMİNATLAR5 2.990.777 0 2.990.777 0VERİLEN TEMİNATLAR24 0 0 0 0TAAHHÜTLER25 103.577 0 103.577 0 0 0Cayılamaz Taahhütler103.577 0 103.577 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0Diğer0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 2.434.445 5.332 2.439.777 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.559.206 5.332 5.564.538 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823133BIST