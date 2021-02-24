***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 0 -42.056Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -2.860 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.805Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.000 0 0 12.901 5.171 -85 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 5.171 -85 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 5.171 -85 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -103 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 0 -41.798Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -4.187 0 0 0 0 0 0 0 0 4.314 0 0 127Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 12.920Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 44.918 85.630FAKTORİNG GELİRLERİ44.918 85.630Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler38.195 78.242İskontolu24.783 52.158Diğer13.412 26.084Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.723 7.388İskontolu6.515 7.001Diğer208 387FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -65.666 -98.497Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-45.860 -67.157Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.212 -1.449Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.783 -1.195İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-13.132 -25.753Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.679 -2.943BRÜT KAR (ZARAR)-20.748 -12.867ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -16.445 -15.837Personel Giderleri-10.292 -10.211Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-252 -167Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-5.901 -5.459DiğerBRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-37.193 -28.704DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 15.274 14.761Bankalardan Alınan Faizler2.318 43Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı11 367Diğer12.945 14.351KARŞILIK GİDERLERİ32 -19.244 -25.171Özel Karşılıklar-18.562 -19.995Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar-682 -5.176Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -6 -1.716Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-6 -1.689Diğer0 -27NET FAALİYET KARI (ZARARI)-41.169 -40.830BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-41.169 -40.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 -526 -1.226Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-526 -1.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-41.695 -42.056DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-41.695 -42.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-41.695 -42.056Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-19.644 -50.779Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri38.195 42.615Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-63.325 -98.060Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.723 7.388Elde Edilen Diğer Kazançlar10.990 14.102Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 4.284 659Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.292 -10.211Ödenen Vergiler10 -227 -97Diğer36 -5.992 -7.175Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim149.357 14.805Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış165.168 -16.465Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.001 2.089Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-57.315 57.302Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 -13.018Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)39.503 -15.102Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)0 -1Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı129.713 -35.974YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -2.409 -310Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 0 -50Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -1.519 -103Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.928 -463FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit525.460 425.880Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-593.652 -388.669İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.783 -1.195Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-69.975 36.016Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)55.810 -421Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 618 584Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 56.428 163Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-41.695 -42.056DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-103 -2.805Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-103 -2.805Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -3.665Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128 70Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18 25 790Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.798 -44.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 56.480 0 56.480 163 0 163GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 455 0 455 455 0 455İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 304.923 0 304.923 441.047 0 441.047Faktoring Alacakları274.762 0 274.762 377.597 0 377.597İskontolu Faktoring Alacakları (Net)254.400 0 254.400 302.423 0 302.423Diğer Faktoring Alacakları20.362 0 20.362 75.174 0 75.174Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 56.618 0 56.618 74.947 0 74.947Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -26.457 0 -26.457 -11.497 0 -11.497ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 30.630 119 30.749 24.910 123 25.033MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 1.172 0 1.172 309 0 309YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 65.763 0 65.763 63.255 0 63.255CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 227 0 227 97 0 97ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 6.114 0 6.114 7.570 0 7.570DİĞER AKTİFLER12 5.446 0 5.446 7.447 0 7.447ARA TOPLAM471.210 119 471.329 545.253 123 545.376SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.250 0 1.250 1.250 0 1.250Satış Amaçlı1.250 0 1.250 1.250 0 1.250Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI472.460 119 472.579 546.503 123 546.626YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 317.685 0 317.685 335.319 0 335.319FAKTORİNG BORÇLARI14 541 0 541 719 0 719KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 17.347 119 17.466 4.799 123 4.922İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 76.241 0 76.241 143.965 0 143.965GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR18 2.170 0 2.170 6.439 0 6.439Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.393 0 1.393 1.168 0 1.168Genel Karşılıklar0 0 0 5.176 0 5.176Diğer Karşılıklar777 0 777 95 0 95CARİ VERGİ BORCU19 3.244 0 3.244 787 0 787ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 327 0 327 7.899 0 7.899ARA TOPLAM417.555 119 417.674 499.927 123 500.050SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR54.905 0 54.905 46.576 0 46.576Ödenmiş Sermaye20 130.000 0 130.000 80.000 0 80.000Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 12.901 0 12.901Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 12.901 0 12.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 0 0 0 5.086 0 5.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler796 0 796 0 0 0Kar Yedekleri22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972Yasal Yedekler2.059 0 2.059 2.059 0 2.059Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.913 0 4.913 4.913 0 4.913Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-95.764 0 -95.764 -58.383 0 -58.383Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23 -54.069 0 -54.069 -16.327 0 -16.327Dönem Net Kâr veya Zararı-41.695 0 -41.695 -42.056 0 -42.056Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI472.460 119 472.579 546.503 123 546.626Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 23.472 0 23.472 30.407 0 30.407ALINAN TEMİNATLAR5 6.471.078 0 6.471.078 2.990.777 0 2.990.777VERİLEN TEMİNATLAR24 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER25 41.181 0 41.181 103.577 0 103.577Cayılamaz Taahhütler41.181 0 41.181 103.577 0 103.577Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 5.854.284 0 5.854.284 2.434.445 5.332 2.439.777NAZIM HESAPLAR TOPLAMI12.390.015 0 12.390.015 5.559.206 5.332 5.564.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912500BIST