***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.09.2021 18:46
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.491 0 -3.491
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -8.606 -4.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.793
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.136 42.056 0 12.920
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.920 0 0 12.920
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 4.295 899 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -45.463 -3.491 0 43.212
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.891 0 -3.891
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -95.764 -3.891 0 51.014
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 40.210 24.914 17.455 11.609
FAKTORİNG GELİRLERİ
40.210 24.914 17.455 11.609
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
34.097 21.815 14.676 10.374
İskontolu
31.304 12.649 13.261 4.796
Diğer
2.793 9.166 1.415 5.578
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.113 3.099 2.779 1.235
İskontolu
6.049 2.977 2.748 1.203
Diğer
64 122 31 32
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -51.042 -28.800 -22.855 -13.119
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.561 -19.649 -16.463 -10.530
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.212 0 -1.212 1.212
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.138 -449 -595 -316
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.218 -6.946 -4.136 -2.643
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-913 -1.756 -449 -842
BRÜT KAR (ZARAR)
-10.832 -3.886 -5.400 -1.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -10.682 -8.353 -5.100 -4.306
Personel Giderleri
-6.017 -5.047 -2.994 -2.469
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-160 -124 -80 -62
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.505 -3.182 -2.026 -1.775
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.514 -12.239 -10.500 -5.816
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 5.537 11.320 4.364 7.760
Bankalardan Alınan Faizler
1.781 544 1.057 403
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
96 0 96 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
3 0 3 0
Diğer
3.657 10.776 3.208 7.357
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -946 -2.254 -517 -484
Özel Karşılıklar
-946 -1.110 -517 -391
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 -1.144 0 -93
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -4 -4 -4 0
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4 -4 -4 0
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.927 -3.177 -6.657 1.460
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.927 -3.177 -6.657 1.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 13.036 -314 12.969 -879
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13.036 -314 12.969 -879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-3.891 -3.491 6.312 581
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-3.891 -3.491 6.312 581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.891 -3.491 6.312 581
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-16.370 -8.147
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33.860 14.555
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-51.042 -28.800
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.113 3.099
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.074 8.232
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 1.463 3.088
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.017 -5.047
Ödenen Vergiler
10 -312 -88
Diğer
36 -4.509 -3.186
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.413 71.142
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-160.348 114.985
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.092 -177
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
274 -57.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
144.753 13.628
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-37.783 62.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -426 -4.420
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -78 -1.113
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-504 -5.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
147.948 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-157.780 -63.831
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.910 15.350
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-11.742 -48.481
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-50.029 8.981
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 56.935 584
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.906 9.565
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.891 -3.491 6.312 581
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.891 -3.491 6.312 581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 6.906 0 6.906 56.480 0 56.480
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 455 0 455 455 0 455
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
465.271 0 465.271 304.923 0 304.923
Faktoring Alacakları
5 436.222 0 436.222 274.762 0 274.762
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
416.459 0 416.459 254.400 0 254.400
Diğer Faktoring Alacakları
19.763 0 19.763 20.362 0 20.362
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 55.346 0 55.346 56.618 0 56.618
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -26.297 0 -26.297 -26.457 0 -26.457
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 32.398 74 32.472 30.630 119 30.749
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 922 0 922 1.172 0 1.172
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 67.208 0 67.208 65.763 0 65.763
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 312 0 312 227 0 227
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 19.151 0 19.151 6.114 0 6.114
DİĞER AKTİFLER
12 11.538 0 11.538 5.446 0 5.446
ARA TOPLAM
604.161 74 604.235 471.210 119 471.329
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
4.495 0 4.495 1.250 0 1.250
Satış Amaçlı
4.495 0 4.495 1.250 0 1.250
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
608.656 74 608.730 472.460 119 472.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
13 462.438 0 462.438 317.685 0 317.685
FAKTORİNG BORÇLARI
14 815 0 815 541 0 541
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 19.302 74 19.376 17.347 119 17.466
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 72.006 0 72.006 76.241 0 76.241
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 1.844 0 1.844 2.170 0 2.170
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.749 0 1.749 1.393 0 1.393
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
95 0 95 777 0 777
CARİ VERGİ BORCU
19 933 0 933 3.244 0 3.244
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 304 0 304 327 0 327
ARA TOPLAM
557.642 74 557.716 417.555 119 417.674
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
51.014 0 51.014 54.905 0 54.905
Ödenmiş Sermaye
20 130.000 0 130.000 130.000 0 130.000
Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
796 0 796 796 0 796
Kar Yedekleri
22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972
Yasal Yedekler
2.059 0 2.059 2.059 0 2.059
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 4.913 0 4.913
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-99.655 0 -99.655 -95.764 0 -95.764
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23 -95.764 0 -95.764 -54.069 0 -54.069
Dönem Net Kâr veya Zararı
-3.891 0 -3.891 -41.695 0 -41.695
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
608.656 74 608.730 472.460 119 472.579
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 35.693 0 35.693 23.472 0 23.472
ALINAN TEMİNATLAR
5 7.766.511 0 7.766.511 6.471.078 0 6.471.078
VERİLEN TEMİNATLAR
24 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
25 42.565 0 42.565 41.181 0 41.181
Cayılamaz Taahhütler
42.565 0 42.565 41.181 0 41.181
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
5 539.302 4.085 543.387 5.854.284 0 5.854.284
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.384.071 4.085 8.388.156 12.390.015 0 12.390.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964390
BIST