***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 80.000 0 0 12.901 5.086 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.491 0 -3.491Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -8.606 -4.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.793Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.136 42.056 0 12.920Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 42.056 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.920 0 0 12.920Dönem Sonu Bakiyeler80.000 0 0 4.295 899 0 0 0 0 0 0 0 6.972 -45.463 -3.491 0 43.212Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.891 0 -3.891Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -95.764 -3.891 0 51.014Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 40.210 24.914 17.455 11.609FAKTORİNG GELİRLERİ40.210 24.914 17.455 11.609Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler34.097 21.815 14.676 10.374İskontolu31.304 12.649 13.261 4.796Diğer2.793 9.166 1.415 5.578Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.113 3.099 2.779 1.235İskontolu6.049 2.977 2.748 1.203Diğer64 122 31 32FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -51.042 -28.800 -22.855 -13.119Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-39.561 -19.649 -16.463 -10.530Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.212 0 -1.212 1.212Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.138 -449 -595 -316İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.218 -6.946 -4.136 -2.643Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-913 -1.756 -449 -842BRÜT KAR (ZARAR)-10.832 -3.886 -5.400 -1.510ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -10.682 -8.353 -5.100 -4.306Personel Giderleri-6.017 -5.047 -2.994 -2.469Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-160 -124 -80 -62Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.505 -3.182 -2.026 -1.775Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-21.514 -12.239 -10.500 -5.816DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 5.537 11.320 4.364 7.760Bankalardan Alınan Faizler1.781 544 1.057 403Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri96 0 96 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı3 0 3 0Diğer3.657 10.776 3.208 7.357KARŞILIK GİDERLERİ32 -946 -2.254 -517 -484Özel Karşılıklar-946 -1.110 -517 -391Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 -1.144 0 -93Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -4 -4 -4 0Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-4 -4 -4 0Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)-16.927 -3.177 -6.657 1.460BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.927 -3.177 -6.657 1.460SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 13.036 -314 12.969 -879Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13.036 -314 12.969 -879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-3.891 -3.491 6.312 581DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-3.891 -3.491 6.312 581Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.891 -3.491 6.312 581Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-16.370 -8.147Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri33.860 14.555Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-51.042 -28.800Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar6.113 3.099Elde Edilen Diğer Kazançlar4.074 8.232Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 1.463 3.088Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.017 -5.047Ödenen Vergiler10 -312 -88Diğer36 -4.509 -3.186Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.413 71.142Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-160.348 114.985Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.092 -177Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)274 -57.294Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)144.753 13.628Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-37.783 62.995YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -426 -4.420Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 -78 -1.113Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-504 -5.533FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit147.948 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-157.780 -63.831İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.910 15.350Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-11.742 -48.481Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-50.029 8.981Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 56.935 584Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 6.906 9.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.891 -3.491 6.312 581DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.891 -3.491 6.312 581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 6.906 0 6.906 56.480 0 56.480GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 455 0 455 455 0 455İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)465.271 0 465.271 304.923 0 304.923Faktoring Alacakları5 436.222 0 436.222 274.762 0 274.762İskontolu Faktoring Alacakları (Net)416.459 0 416.459 254.400 0 254.400Diğer Faktoring Alacakları19.763 0 19.763 20.362 0 20.362Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 55.346 0 55.346 56.618 0 56.618Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -26.297 0 -26.297 -26.457 0 -26.457ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 32.398 74 32.472 30.630 119 30.749MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 922 0 922 1.172 0 1.172YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)9 67.208 0 67.208 65.763 0 65.763CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 312 0 312 227 0 227ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 19.151 0 19.151 6.114 0 6.114DİĞER AKTİFLER12 11.538 0 11.538 5.446 0 5.446ARA TOPLAM604.161 74 604.235 471.210 119 471.329SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)4.495 0 4.495 1.250 0 1.250Satış Amaçlı4.495 0 4.495 1.250 0 1.250Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI608.656 74 608.730 472.460 119 472.579YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 462.438 0 462.438 317.685 0 317.685FAKTORİNG BORÇLARI14 815 0 815 541 0 541KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 19.302 74 19.376 17.347 119 17.466İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 72.006 0 72.006 76.241 0 76.241GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR18 1.844 0 1.844 2.170 0 2.170Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.749 0 1.749 1.393 0 1.393Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar95 0 95 777 0 777CARİ VERGİ BORCU19 933 0 933 3.244 0 3.244ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 304 0 304 327 0 327ARA TOPLAM557.642 74 557.716 417.555 119 417.674SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR51.014 0 51.014 54.905 0 54.905Ödenmiş Sermaye20 130.000 0 130.000 130.000 0 130.000Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 12.901 0 12.901Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri12.901 0 12.901 12.901 0 12.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler796 0 796 796 0 796Kar Yedekleri22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972Yasal Yedekler2.059 0 2.059 2.059 0 2.059Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.913 0 4.913 4.913 0 4.913Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-99.655 0 -99.655 -95.764 0 -95.764Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23 -95.764 0 -95.764 -54.069 0 -54.069Dönem Net Kâr veya Zararı-3.891 0 -3.891 -41.695 0 -41.695Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI608.656 74 608.730 472.460 119 472.579Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 35.693 0 35.693 23.472 0 23.472ALINAN TEMİNATLAR5 7.766.511 0 7.766.511 6.471.078 0 6.471.078VERİLEN TEMİNATLAR24 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER25 42.565 0 42.565 41.181 0 41.181Cayılamaz Taahhütler42.565 0 42.565 41.181 0 41.181Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 539.302 4.085 543.387 5.854.284 0 5.854.284NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.384.071 4.085 8.388.156 12.390.015 0 12.390.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964390BIST