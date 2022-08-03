***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -54.069 -41.695 0 54.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.891 0 -3.891Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.695 41.695 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler130.000 0 0 12.901 984 -188 0 0 0 0 0 0 6.972 -95.764 -3.891 0 51.014Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler20 180.000 0 0 12.901 7.146 488 0 0 0 0 0 0 6.972 -95.764 -40.084 0 70.683TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye20 180.000 0 0 12.901 7.146 -488 0 0 0 0 0 0 6.972 -95.764 -40.084 0 70.683Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 0 1.512Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20 -120.000 0 0 -4.295 -3.542 0 0 0 0 0 0 0 0 128.493 0 0 656Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.084 -40.084 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.084 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 0 0 8.606 3.604 -488 0 0 0 0 0 0 6.972 -7.355 1.512 0 122.851Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 67.797 40.210 38.003 17.455FAKTORİNG GELİRLERİ67.797 40.210 38.003 17.455Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler66.058 34.097 37.540 14.676İskontolu61.515 31.304 34.021 13.261Diğer4.543 2.793 3.519 1.415Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.739 6.113 463 2.779İskontolu1.712 6.049 451 2.748Diğer27 64 12 31FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)29 -67.178 -51.042 -38.402 -22.855Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-56.730 -39.561 -32.604 -16.463Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.212 -1.212 -1.212 -1.212Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-756 -1.138 -360 -595İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.490 -8.218 -3.636 -4.136Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-990 -913 -590 -449BRÜT KAR (ZARAR)619 -10.832 -399 -5.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)30 -15.567 -10.682 -7.715 -5.100Personel Giderleri-9.043 -6.017 -4.107 -2.994Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-309 -160 -154 -80Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-6.215 -4.505 -3.454 -2.026Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-14.948 -21.514 -8.114 -10.500DİĞER FAALİYET GELİRLERİ31 16.496 5.537 15.369 4.364Bankalardan Alınan Faizler1.134 1.781 764 1.057Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri48 96 0 96Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı0 3 0 3Diğer15.314 3.657 14.605 3.208KARŞILIK GİDERLERİ32 -7.601 -946 -6.623 -517Özel Karşılıklar-1.796 -946 -818 -517Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer-5.805 0 -5.805 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -6 -4 -1 -4Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-6 -4 -1 -4Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)-6.059 -16.927 631 -6.657BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.059 -16.927 631 -6.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 7.571 13.036 7.381 12.969Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi7.571 13.036 7.381 12.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.512 -3.891 8.012 6.312DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.512 -3.891 8.012 6.312Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.512 -3.891 8.012 6.312Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-8.393 -16.370Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri70.337 33.860Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-62.881 -51.042Alınan Temettüler48 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.742 6.113Elde Edilen Diğer Kazançlar1.841 4.074Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 289 1.463Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.043 -6.017Ödenen Vergiler10 -195 -312Diğer36 -10.531 -4.509Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-53.350 -21.413Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-110.966 -160.348Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.363 -6.092Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.983 274Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)50.270 144.753Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-61.743 -37.783YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -1.489 -426Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller92.929 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 -25 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer8 0 -78Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları91.415 -504FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit209.859 147.948Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-229.278 -157.780İhraç Edilen Sermaye Araçları45.705 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.033 -1.910Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit25.253 -11.742Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)54.925 -50.029Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 11.470 56.935Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 66.395 6.906Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.512 -3.891 8.012 6.312DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.512 -3.891 8.012 6.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 66.398 0 66.398 11.015 0 11.015GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 480 0 480 455 0 455İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)568.098 0 568.098 457.132 0 457.132Faktoring Alacakları5 556.219 0 556.219 445.824 0 445.824İskontolu Faktoring Alacakları (Net)543.415 0 543.415 428.398 0 428.398Diğer Faktoring Alacakları12.804 0 12.804 17.426 0 17.426Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 31.683 0 31.683 29.605 0 29.605Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -19.804 0 -19.804 -18.297 0 -18.297ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 37.631 0 37.631 53.059 0 53.059MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)17.925 0 17.925 64.060 0 64.060CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 195 0 195 138 0 138ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 27.518 0 27.518 19.292 0 19.292DİĞER AKTİFLER12 5.019 0 5.019 10.382 0 10.382ARA TOPLAM723.578 0 723.578 616.136 0 616.136SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.539 0 1.539 1.539 0 1.539Satış Amaçlı1.539 0 1.539 1.539 0 1.539Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI725.117 0 725.117 617.675 0 617.675YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 501.989 0 501.989 451.719 0 451.719FAKTORİNG BORÇLARI14 3.972 0 3.972 1.989 0 1.989TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 15.786 0 15.786 16.819 0 16.819İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 73.080 0 73.080 72.045 0 72.045GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR18 5.346 0 5.346 3.349 0 3.349Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.696 0 2.696 2.194 0 2.194Genel Karşılıklar1.060 0 1.060 1.060 0 1.060Diğer Karşılıklar1.590 0 1.590 95 0 95CARİ VERGİ BORCU19 1.408 0 1.408 902 0 902ERTELENMİŞ VERGİ BORCU11 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 685 0 685 169 0 169ARA TOPLAM602.266 0 602.266 546.992 0 546.992SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR122.851 0 122.851 70.683 0 70.683Ödenmiş Sermaye20 110.000 0 110.000 180.000 0 180.000Sermaye Yedekleri8.606 0 8.606 12.901 0 12.901Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri8.606 0 8.606 12.901 0 12.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 3.116 0 3.116 6.658 0 6.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri22 6.972 0 6.972 6.972 0 6.972Yasal Yedekler2.059 0 2.059 2.059 0 2.059Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.913 0 4.913 4.913 0 4.913Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-5.843 0 -5.843 -135.848 0 -135.848Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23 -7.355 0 -7.355 -95.764 0 -95.764Dönem Net Kâr veya Zararı1.512 0 1.512 -40.084 0 -40.084Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI725.117 0 725.117 617.675 0 617.675Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 53.238 0 53.238 32.375 0 32.375TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR5 10.321.850 0 10.321.850 8.963.500 0 8.963.500VERİLEN TEMİNATLAR24 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER25 56.737 0 56.737 56.369 0 56.369Cayılamaz Taahhütler56.737 0 56.737 56.369 0 56.369Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER5 680.746 5.073 685.819 558.913 7.311 566.224NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.112.571 5.073 11.117.644 9.611.157 7.311 9.618.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051346BIST