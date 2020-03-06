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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06.03.2020 17:34
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
27/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2019 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yöntim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal ERDEM in istifasının kabülü, 9. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2020 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 06/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında  2019 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde ekte yer alan gündemle çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825008


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Tam 2.176 2.230 32,66  
Yarım 1.052 1.079 15,80  
Çeyrek 528 539 7,90  
Gümüş.Ons 17,39 17,41 -0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 48,06 48,06 -1,93  
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