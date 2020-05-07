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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.05.2020 17:17
GÜNCEL HABERLER



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
12/05/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent ? Esentepe ? Şişli - İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 3.Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 12.05.2020 Salı tarihinde saat 11:00'de, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843393


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