***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih12/05/2020Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent ? Esentepe ? Şişli - İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 3.Dilek ve temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 12.05.2020 Salı tarihinde saat 11:00'de, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843393BIST