***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
07.05.2020 17:17
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
12/05/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent ? Esentepe ? Şişli - İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 3.Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 12.05.2020 Salı tarihinde saat 11:00'de, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843393
BIST
17:0798.682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 110,30
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:077,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:077,7654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:07390,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 390,92
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|135.624.031
|% 10,05
|
|KUTPO
|14,52
|13.971.795
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|11.079.529
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,84
|23.049.405
|% -8,84
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,80
|23.190.553
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,44
|52.848.573
|% -4,98
|
|MAALT
|71,75
|16.463.308
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,62
|1.237.522.062
|% 5,65
|
|GARAN
|8,05
|1.045.957.988
|% -0,25
|
|THYAO
|10,65
|584.074.357
|% 0,85
|
|SASA
|9,16
|563.598.560
|% 2,12
|
|PETUN
|22,12
|370.342.203
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,62
|1.237.522.062
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,14
|296.811.832
|% 1,42
|
|GARAN
|8,05
|1.045.957.988
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,15
|336.283.023
|% -1,25
|
|PETKM
|3,59
|363.461.650
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7674
|8,8114
|% -1,04
|
|Frank
|7,2919
|7,3359
|% -0,88
|
|Riyal
|1,9002
|1,9097
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,79
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.556
|7,40
|
|Tam
|2.574
|2.623
|7,60
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,98
|30,98
|1,26
|
Seans Raporu
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-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 57 kaybederek (% 0.00 ) 92, 418
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, UZERB, VANGD, YONGA, ARTI, EGCYH, METAL, EGCYO, BMELK, SELGD
-
17:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKBNK
-
17:21
MEGAP, YESIL, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:21
DOBUR, MAALT, GEDIK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında