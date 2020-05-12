***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih12/05/2020Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent ? Esentepe ? Şişli - İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 3.Dilek ve temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Toplantı Başkanlığı'nın ana sözleşmeye uygun olarak Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. 2. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. 3. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. 4. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketin Yönetim Kurulu'nun Emin Erdem, Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet Hakan Eken ve Orhan Karakaş'tan oluşmasını, yeni yönetim kurulunun 3 yıl için seçilmesini arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi 5. Gündemin dilek ve temenniler konulu üçüncü maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 12/05/2020 Pazartesi tarihinde saat 11:00'da, şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazirun cetveli ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844501BIST