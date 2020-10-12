***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih19/10/2020Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 5 Levent Esentepe Şişli - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin 6, 7 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesine dair hazırlanarak gerekli yasal izinlerin alındığı tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine, yeni üye seçilmesi, 5. Dilek ve temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 19.10.2020 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:5 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880838BIST