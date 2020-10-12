***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
12.10.2020 17:48
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
19/10/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 5 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin 6, 7 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesine dair hazırlanarak gerekli yasal izinlerin alındığı tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine, yeni üye seçilmesi, 5. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 19.10.2020 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:5 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880838
BIST