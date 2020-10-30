***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih19/10/2020Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 5 Levent Esentepe Şişli - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin 6, 7 ve 17 nolu maddelerinin tadil edilmesine dair hazırlanarak gerekli yasal izinlerin alındığı tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine, yeni üye seçilmesi, 5. Dilek ve temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığı?na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ?u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin arttırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye arttırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye arttırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Şirketin mevcut sermayesinin yeniden değerlendirilmesi ve sermaye artışının ileri bir tarihe ertelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 3- Şirket Esas Sözleşmesinin, `Şirket Sermaye? başlıklı 6. Maddesi, ?Hisse Semetleri? başlıklı 7. maddesinin ve ?Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri? başlıklı 17. maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin ilgili maddeleri ortaklarca müzakere edildi. Şirket Sermaye? başlıklı 6. Maddesi, ?Hisse Semetleri? başlıklı 7. maddesinin ve ?Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri? başlıklı 17. maddelerinin tadil hususu ileri bir tarihe ertelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından aşağıdaki sözlü önerge verildi: Sözlü önergeye göre `Şirketin Yönetim Kurulu?nun 3 yıllığına görev yapmak üzere 6 kişiden oluşmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT , Ahmet Hakan EKEN, Umut ÜLBEGİ , Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAN?dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Emin ERDEM , Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet Hakan EKEN, Umut ÜLBEGİ ve Mustafa ŞAHİN?in toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler. 5- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM, 16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İleriki tarihlerde yapılacak sermaye artışında, Şirket sermayesinin 50.000.000.-TL arttırılarak 80.000.000.-TL?den 130.000.000.-TL?ye çıkartılması hususunda şirket ortaklarına tavsiye ederim dedi. Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.Genel Kurul Tescil Tarihi30/10/2020AçıklamalarŞirketimizin 19/10/2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30/10/2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884988BIST