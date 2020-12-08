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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.12.2020 15:29



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
08/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Aydın SİMİT oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin arttırılması için Yönetim Kurulunun sermaye arttırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye arttırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Yetkili mercilere müracaat edildiği, ancak yasal onayların genel kurul tarihine kadar tamamlanamaması nedeniyle sermaye artışının ileri bir tarihe ertelenmesi Toplantı Başkanı, Hikmet Aydın SİMİT tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. 3- Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 08.12.2020 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazirun Cetveli ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892104


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