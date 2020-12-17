Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

17.12.2020 16:19



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
22/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 22.12.2020 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına 
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893663


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.399
Değişim :  0,50% |  6,91
Açılış :  1.403  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 23,10 4.033.850 % 10,00  
NTHOL 3,63 265.688.304 % 10,00  
YAPRK 49,10 1.899.440 % 9,99  
BRYAT 418,80 76.558.875 % 9,98  
ALCAR 255,60 35.459.338 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7092 7,7120 % -1,16  
Euro 9,4556 9,4657 % -0,47  
Sterlin 10,4728 10,5253 % -0,25  
Frank 8,7112 8,7637 % -0,75  
Riyal 2,0543 2,0646 % -0,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 30,80  
Altın Gr. 471 471 2,77  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 26,04 26,08 0,64  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,09  
B. Petrol 51,54 51,54 0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru