***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.12.2020 16:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
22/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 22.12.2020 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893663
BIST
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471,60
En Düşük
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|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
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|NTHOL
|3,63
|265.688.304
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
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|BRYAT
|418,80
|76.558.875
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.459.338
|% 9,98
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|NIBAS
|75,65
|15.108.843
|% -9,99
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|UZERB
|48,02
|718.715
|% -9,99
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|RAYSG
|22,24
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|INTEM
|21,14
|2.558.851
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|PGSUS
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|2.070.780.956
|% 9,26
|
|GARAN
|9,77
|1.738.805.307
|% 0,51
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|SISE
|7,17
|823.217.293
|% 0,56
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|EKGYO
|2,13
|764.152.086
|% 3,40
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|ISGYO
|2,29
|821.399.586
|% -3,78
|
|ODAS
|3,94
|1.250.153.692
|% -2,96
|
|TSKB
|1,69
|461.664.914
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,04
|495.998.723
|% 5,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7092
|7,7120
|% -1,16
|
|Euro
|9,4556
|9,4657
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4728
|10,5253
|% -0,25
|
|Frank
|8,7112
|8,7637
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0543
|2,0646
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
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|B. Petrol
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|51,54
|0,47
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