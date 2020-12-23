***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/12/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih22/12/2020Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi?nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 22.12.2020 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 22.12.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi N 171 A Blok Kat: 7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/12/2020 tarih ve 59975799 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı Kanun, Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü üzere, çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 80.000.000.-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 80.000.000.-TL olan, 80.000.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından açıldı. Toplantı Başkanı, TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanan genel kurulda temsilci ve hissedarlara toplantının çağrısız yapılmasına itirazlarının olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, Genel Kurul iç yönergesinin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısının, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve BDDK'dan alınan izin yazılarının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi. Başkan, ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Hikmet Aydın SİMİT, Üye Mustafa ŞAHİN, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN ve Genel Müdür Umut ÜLBEGİ'nin toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi. Gündem'in görüşülmesine geçildi. 1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 17/11/2020 tarih ve ŞEKER_BD_2093_452_92_ST_2020 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'nın 16/12/2020 tarih ve 12509071-103.01.04-E. 12272 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059706970 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi. 3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek 80.000.000.- TL'den 130.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'nın 16/12/2020 tarih ve 12509071-103.01.04-E. 12272 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059706970 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Ekteki tadil tasarısı okundu. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek 80.000.000.- TL'den 130.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi. Yukarıda karar verilen sermaye artırımına ilişkin olarak, tadil metninde de yazılı olduğu şekilde "-Şirketin hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat artırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine, - Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - 50.000.000.- TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, - Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" oybirliğiyle karar verildi. 4- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi.Genel Kurul Tescil Tarihi23/12/2020AçıklamalarŞirketimizin 22/12/2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23/12/2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894584BIST