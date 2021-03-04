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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.03.2021 17:15



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2020-31/12/2020
Tarih
18/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu?nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2020 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2020 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2021 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu?nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 04/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında  2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Mart 2021  Perşembe günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C.Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915139


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Tam 2.713 2.783 12,31  
Yarım 1.311 1.346 5,96  
Çeyrek 658 673 2,98  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,16  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,03  
B. Petrol 65,23 65,23 1,16  
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