***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.06.2022 17:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
27/06/2022
Saati
15:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı olarak, azaltılıp, artırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali ERDOĞAN' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması, 5. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun, çağrısız usulde, 27.06.2022 tarihinde saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039162
BIST